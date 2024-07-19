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19:31, 19 июля 2024Экономика

Москвич решил устроить сауну на террасе квартиры на Рублевке и разгневал соседей

Жилинспекция заставила москвича разобрать сауну-самострой на террасе дома

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock / Fotodom

Житель московского района Кунцево решил построить на открытой террасе сауну и спортзал. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Проживающий в пятикомнатной квартире восьмиэтажного дома на Рублевском шоссе москвич разгневал своим решением соседей, которые пожаловались на него в Мосжилинспекцию. Ее сотрудники установили, что мужчина самовольно начал возведение помещений на террасе, «согласно дизайн-проекту, для обустройства спортзала и сауны». Хозяина жилья привлекли к административной ответственности и обязали разобрать постройку, что он и сделал.

Ранее житель другой квартиры на Рублевском шоссе решил построить в квартире бассейн. На незаконную перепланировку также пожаловались соседи. Мосжилинспекция привлекла жителя столицы к административной ответственности и обязала привести помещение в прежний вид, однако москвич разобрал бассейн только после того, как на него подали в суд.

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      Мария Черкасова
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