Москвич решил устроить сауну на террасе квартиры на Рублевке и разгневал соседей

Жилинспекция заставила москвича разобрать сауну-самострой на террасе дома

Житель московского района Кунцево решил построить на открытой террасе сауну и спортзал. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Проживающий в пятикомнатной квартире восьмиэтажного дома на Рублевском шоссе москвич разгневал своим решением соседей, которые пожаловались на него в Мосжилинспекцию. Ее сотрудники установили, что мужчина самовольно начал возведение помещений на террасе, «согласно дизайн-проекту, для обустройства спортзала и сауны». Хозяина жилья привлекли к административной ответственности и обязали разобрать постройку, что он и сделал.

Ранее житель другой квартиры на Рублевском шоссе решил построить в квартире бассейн. На незаконную перепланировку также пожаловались соседи. Мосжилинспекция привлекла жителя столицы к административной ответственности и обязала привести помещение в прежний вид, однако москвич разобрал бассейн только после того, как на него подали в суд.