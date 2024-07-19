На российском пляже задержали мигранта со спущенными штанами

На пляже в Приморском районе Петербурга задержали мигранта со спущенными штанами

На пляже в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали мигранта со спущенными штанами. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, первоклассница, находившаяся там под присмотром отца, отлучилась на несколько минут в туалет. Девочка прибежала к родителю и рассказала про пугающего человека в кустах.

Мужчина действительно обнаружил в кустах 36-летнего иностранца, который спешно застегивал штаны. Отец набросился на мигранта с кулаками.

Через некоторое время мужчину забрали в полицейский участок. У иностранца проверили документы и оформили административный протокол за нарушение миграционных законов.

Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и выдворении его из России. С ребенком и другими участниками происшествия начали работу правоохранители.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке арестовали четырех мигрантов за изнасилование сотрудницы кафе.