На Украине начали мобилизовывать 90 процентов ограниченно годных

Генштаб ВСУ: непригодными к службе признается каждый десятый ограниченно годный

На Украине начали мобилизовывать 90 процентов военнообязанных с упраздненной ранее категорией «ограниченно годен» после прохождения медицинского переосвидетельствования. Об этом рассказал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Непригодными к службе сейчас признают только каждого десятого, кто ранее имел статус ограничено пригодного», — говорится в публикации.

В Генштабе отметили, что одна половина признанных годными направляется в боевые части, а другая половина проходит службу во вспомогательных частях.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в ВСУ. По словам парламентария, это стало возможно из-за правовой коллизии, созданный новым законом о мобилизации.