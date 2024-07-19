На Украине захотели вернуть переход с зимнего на летнее время

Депутат Рады Гончаренко призвал вернуть переход с зимнего на летнее время

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале призвал граждан страны подписать петицию за возвращение перехода времени с зимнего на летнее.

По его словам, петиции уже неоднократно показывали свою эффективность. Депутат также назвал «полным идиотизмом» решение парламента об отмене перехода с зимнего на летнее время.

Чтобы петицию рассмотрел президент Украины, ей нужно набрать 25 тысяч подписей.

Ранее Верховная Рада отменила ежегодный переход на летнее время. Начиная с последних выходных октября, время на Украине будет отставать на час от московского.