Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 19 июля 2024Бывший СССР

На Украине захотели вернуть переход с зимнего на летнее время

Депутат Рады Гончаренко призвал вернуть переход с зимнего на летнее время

Фото: Zephyr_p / Shutterstock / Fotodom

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале призвал граждан страны подписать петицию за возвращение перехода времени с зимнего на летнее.

По его словам, петиции уже неоднократно показывали свою эффективность. Депутат также назвал «полным идиотизмом» решение парламента об отмене перехода с зимнего на летнее время.

Чтобы петицию рассмотрел президент Украины, ей нужно набрать 25 тысяч подписей.

Ранее Верховная Рада отменила ежегодный переход на летнее время. Начиная с последних выходных октября, время на Украине будет отставать на час от московского.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      В Госдуме назвали имена трех главных предателей России

      Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей Украины

      Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      В Петербурге суд посадил лидера скинхедов Чибиса за фото его тату со свастикой

      Наряд Анны Семенович на видео с танцем описали в сети словом «колхоз»

      На Украине захотели вернуть переход с зимнего на летнее время

      Лариса Долина высказалась об идее дресс-кода для звезд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше