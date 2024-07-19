Названа причина разрытия могилы участника СВО спустя год после похорон

Бойца СВО Ерина пришлось перезахоронить, так как он не сообщил информации о себе

Могилу участника специальной военной операции (СВО) Александра Ерина пришлось разрыть, а его тело — перезахоронить, так как он не сообщил информации о себе в госпитале, где проходил лечение. Эту причину назвала в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.

Как стало известно общественнице, попав в госпиталь, боец не сообщил врачам ни о том, что у него есть жена, ни о том, что он родом из Тамбовской области, поэтому Ерина похоронили в Краснодарском крае, где находилось лечебное учреждение.

О том, что Ерин похоронен в Краснодарском крае, его супруга Алена узнала лишь в июле 2024 года, спустя год поисков — последний телефонный разговор Алена и Александра Ериных состоялся 18 июля прошлого года.

Последний раз он звонил Алене 18 июля 2023 года, сказал, что у него что-то булькает в голове, и больше не звонил Марина Ахмедова

О перезахоронении участника СВО стало известно ранее сегодня, 19 июля. Офицера похоронили в родном городе с воинскими почестями.