Названа самая опасная сексуальная практика

Удушение партнера является наиболее опасной и одновременно с этим очень популярной сексуальной практикой, заявила эксперт по сексу и отношениям Кристина Рэйф. Способы сделать сексуальную игру безопаснее она назвала Women's Health.

Рейф рассказала, что больше половины мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 пробовали удушение: 57 процентов были тем, кого душили, 51 процент — душили сами. Такие результаты, по словам Рэйв, выявило проведенное в Австралии исследование с участием 4700 человек.

Эксперт указала, что мало, кто из практикующих эту эротическую игру задумывается о ее последствиях. Она предупредила, что помимо очевидной угрозы для жизни и здоровья в момент удушья, есть и другие опасности, которые не всегда заметны сразу. «Многие из опрошенных не знали, что удушение может привести к травмам, включая повреждения мозга, проблемы со щитовидной железой и выкидыши», — сказала Рейф.

Эксперт подчеркнула, что безвредного удушения не существует, поскольку гипоксия всегда имеет определенные риски. По ее мнению, безопаснее всего будет совсем отказаться от подобных игр и в момент близости имитировать удушение, например поставив ладони на ключицы или шею таким образом, чтобы не перекрывать дыхание.

Ранее психолог Челом Ливитт раскрыла главное условие женских оргазмов. Она уточнила, что женщины оценивают секс не так, как мужчины, соответственно, и для получения удовольствия им нужны другие действия.