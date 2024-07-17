Раскрыты главные условия женских оргазмов

Психолог Челом Ливитт рассказала, что женщины оценивают секс не так, как мужчины, соответственно, и для получения удовольствия им нужны другие действия. Главные условия для женских оргазмов эксперт раскрыла в комментарии для Psychology Today.

Мужчины в основном получают удовольствие от проникающего секса, женщинам же нужны объятия, эмоциональная связь, сильное возбуждение, а также ощущение себя желанной, объяснила специалистка. Поэтому мужчины практически всегда достигают удовлетворения, а женщины — намного реже. «Женщины часто испытывают сексуальное желание, но им важно эмоциональное единение с партнером в обстановке комфорта и безопасности. Они могут хотеть испытывать оргазм много раз. У женщин широкий спектр того, что их удовлетворяет, и хорошие любовники найдут время, чтобы поговорить об этом, и найдут способы удовлетворить женщину», — рассказала Ливитт.

Женщинам необходим повышенный окситоцин для полноценного возбуждения, а поднять уровень гормона можно только во время длительных прелюдий и откровенных разговоров о желаниях обоих партнеров

Специалистка объяснила, что женщинам в среднем требуется от 20 до 60 минут прелюдии для достаточного возбуждения. Для достижения оргазма она посоветовала рассказывать о своих желаниях партнеру, чтобы он понял, как действовать. Также не нужно делать кульминацию самоцелью, добавила психолог. Пары, которые сосредоточены на процессе, получают больше удовольствия от секса и чаще испытывают оргазмы.

Ранее секс-колумнист Алмара Абгарян заявила, что в отсутствии оргазма у женщин виноваты мужчины. Она назвала две мужские ошибки, лишающие женщин удовольствия.