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13:59, 19 июля 2024Россия

Один подъезд даст победу идущему в депутаты главе ТСЖ самого большого «человейника» России

Для победы на выборах кандидату из Ленобласти потребуются голоса одного подъезда

Фото: Pavel Pomoleyko / Shutterstock / Fotodom

Один подъезд даст победу идущему в депутаты Алексею Васькову, главе ТСЖ самого большого «человейника» России — ЖК «Новый Оккервиль» в Кудрово Ленобласти. Об этом сообщает портал 47news.ru.

Издание оттолкнулось от результата, с которым на предыдущих выборах в муниципальные депутаты победил кандидат Вячеслав Кондратьев, и это число сопоставимо с количеством жителей одного подъезда дома почти на четыре тысячи квартир — в нем живут около восемнадцати тысяч человек, и в среднем на один подъезд приходится более 500 человек. На прошлых выборах Кондратьеву для победы потребовалось 540 голосов.

«С учетом того, что люди могут быть не прописаны [в доме], для приличия можно ориентироваться на полтора-два подъезда», — отметили журналисты издания.

Ранее сообщалось, что в Тюмени кандидат «стал депутатом» еще до начала голосования.

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