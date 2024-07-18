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11:58, 18 июля 2024Россия

Россиянин «стал депутатом» до начала голосования

В Тюменской области кандидат получил удостоверение депутата до голосования

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тюменской области кандидат получил от регионального избиркома удостоверение депутата еще до начала голосования. Об этом сообщает портал URA.RU.

По информации издания, кандидат обратился в комиссию за документами о регистрации, но избирком выдал лист бумаги с удостоверением, которое предлагалось самостоятельно вырезать, распечатать и заламинировать.

«Удивительно, что первого депутата избрали до начала единого дня голосования», — цитирует портал слова источника.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в депутаты Госдумы подралась с посетительницей фитнес-клуба в Москве.

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