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16:18, 19 июля 2024Путешествия

Пассажиров предупредили о возможных последствиях сбоя Windows для России

Глава Союза пассажиров Янков: сбой Windows может затронуть авиарейсы в РФ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сбой в работе операционной системы Windows затронул ряд западных предприятий, среди которых банковские организации, авиакомпании, СМИ и ряд компаний в других сферах. При этом сбой ОС, по большей части, обошел Россию стороной, хотя способен затронуть и ее. Об этом изданию «Абзац» рассказал председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

По его словам, массовый сбой Windows затронул множество компаний в США, Великобритании, Индии и странах Евросоюза. Он также может оказать косвенное влияние на Россию, затруднив полеты в страну из-за рубежа. Янков подчеркнул, что российские авиакомпании сбой не затронет, так как большинство из них перешли с Windows на другую ОС.

Хотя, во-первых, могут быть исключения, во-вторых, сбои могут коснуться международных рейсов, причем в любые страны, в том числе и страны СНГ. Но напрямую, как в Соединенных Штатах, есть надежда, что не затронет

Кирилл Янковпредставитель Союза пассажиров

Массовый сбой в работе Windows произошел утром 19 июля. Он повлиял на работу организаций по всему миру. При этом российские компании сбой обошел стороной. В Минцифры подчеркнули, что данная ситуация в очередной раз показала важность политики импортозамещения в России.

Ранее компания CrowdStrike выявила проблему, которая вызвала сбой в работе ОС Windows. Согласно заявлению организации, проблемы в работе ОС не связаны с кибератаками, а неполадки были вызваны обновлением программного обеспечения.

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