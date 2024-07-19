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19:01, 19 июля 2024Путешествия

Пропавшую неделю назад туристку нашли бездыханной в море под Туапсе

93.RU: пропавшую в Ольгинке россиянку нашли бездыханной в море

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пропавшую неделю назад в Ольгинке россиянку нашли бездыханной в море. Об этом сообщает 93.RU.

Уточняется, что 34-летняя Дарья Грушевская приехала на отдых из Санкт-Петербурга и пропала во время катания на сапборде. Вместе с ней в море унесло еще двух человек, однако им удалось добраться до берега. Грушевскую же нашли спустя несколько дней под Туапсе.

Ранее молодой человек, приехавший на озеро Комо в Италии на отдых, исчез под водой на глазах возлюбленной. 22-летний турист и его 19-летняя девушка отправились в провинцию Комо ради романтического путешествия. Они арендовали лодку для водной прогулки и решили искупаться в озере.

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      Марк Успенский
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