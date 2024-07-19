Раскопавшая могилу мужа-участника СВО россиянка рассказала об обмане бойца

Жена перезахороненного бойца Ерина Алена заявила, что муж ушел на СВО обманом

Жена перезахороненного бойца Александра Ерина Алена заявила, что ее муж ушел на специальную военную операцию (СВО) обманом. Об этом раскопавшая могилу мужа сообщила порталу «Регнум».

Как рассказала россиянка, в день объявления частичной мобилизации Александр вернулся домой с повесткой и сообщил, что его отправляют на спецоперацию. В тот же день он сделал Алене предложение и после того, как пара официально зарегистрировала брак, мужчина уехал в зону боевых действий.

Последний разговор Александра и Алены Ериных состоялся ровно год назад, когда мужчина сообщил, что чувствует, как у него в голове что-то булькает. Как рассказала главный редактор издания Марина Ахмедова, жена искала участника СВО год и во время поисков узнала от военкомата, что повестка, которую показал ей муж, была ненастоящей. В итоге, как сообщила Ахмедова, Алена нашла Александра «в могиле через год после похорон и забрала домой».

В разговоре с «Регнум» Алена Ерина предположила, что поддельная повестка была нужна Александру, так как он хотел уйти от нее. «Я подозревала, что он хочет сбежать от меня, что я ему надоела», — заявила женщина. При этом боец регулярно связывался с супругой из зоны СВО, а также из госпиталя в Краснодарском крае, куда его доставили с ранениями.

Однако — как сообщалось ранее — он скрыл от администрации медучреждения часть информации о себе — не рассказал о жене и о том, что родился в Тамбовской области. Именно поэтому похороны прошли не на родине военнослужащего, а в Краснодарском крае.