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19:13, 19 июля 2024Россия

Раскопавшая могилу мужа-участника СВО россиянка рассказала об обмане бойца

Жена перезахороненного бойца Ерина Алена заявила, что муж ушел на СВО обманом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жена перезахороненного бойца Александра Ерина Алена заявила, что ее муж ушел на специальную военную операцию (СВО) обманом. Об этом раскопавшая могилу мужа сообщила порталу «Регнум».

Как рассказала россиянка, в день объявления частичной мобилизации Александр вернулся домой с повесткой и сообщил, что его отправляют на спецоперацию. В тот же день он сделал Алене предложение и после того, как пара официально зарегистрировала брак, мужчина уехал в зону боевых действий.

Последний разговор Александра и Алены Ериных состоялся ровно год назад, когда мужчина сообщил, что чувствует, как у него в голове что-то булькает. Как рассказала главный редактор издания Марина Ахмедова, жена искала участника СВО год и во время поисков узнала от военкомата, что повестка, которую показал ей муж, была ненастоящей. В итоге, как сообщила Ахмедова, Алена нашла Александра «в могиле через год после похорон и забрала домой».

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В разговоре с «Регнум» Алена Ерина предположила, что поддельная повестка была нужна Александру, так как он хотел уйти от нее. «Я подозревала, что он хочет сбежать от меня, что я ему надоела», — заявила женщина. При этом боец регулярно связывался с супругой из зоны СВО, а также из госпиталя в Краснодарском крае, куда его доставили с ранениями.

Однако — как сообщалось ранее — он скрыл от администрации медучреждения часть информации о себе — не рассказал о жене и о том, что родился в Тамбовской области. Именно поэтому похороны прошли не на родине военнослужащего, а в Краснодарском крае.

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      Марк Леонов
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