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09:42, 19 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности в деле бывшего депутата Госдумы Абельцева

Экс-депутат Абельцев обещал за деньги должность помощника депутата Госдумы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Арестованный бывший парламентарий Сергей Абельцев обещал за деньги должность помощника депутата Госдумы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Абельцев проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, бывший парламентарий сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Государственной Думы и предложил за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.

18 июля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Абельцева. Он будет под стражей до 17 сентября.

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