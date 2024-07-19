Раскрыты подробности в деле бывшего депутата Госдумы Абельцева

Экс-депутат Абельцев обещал за деньги должность помощника депутата Госдумы

Арестованный бывший парламентарий Сергей Абельцев обещал за деньги должность помощника депутата Госдумы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Абельцев проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, бывший парламентарий сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с депутатами Государственной Думы и предложил за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.

18 июля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Абельцева. Он будет под стражей до 17 сентября.