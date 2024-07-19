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10:19, 19 июля 2024Спорт

Роналду показал растяжку с невестой в сауне и восхитил подписчиков

Кадр: @cristiano

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), как занимается растяжкой в сауне.

Вместе с футболистом упражнения делает его невеста и мать двоих детей Джорджина Родригес. На видео пара выполнила различные выпады.

Подписчики восхитились кадрами и оставили под постом более 4,2 миллиона лайков. В комментариях пользователи назвали видео вдохновляющим.

На завершившемся 14 июля Евро-2024 Роналду сыграл в пяти матчах, в которых не забил голов и отметился одной результативной передачей. Он оказался худшим игроком турнира по реализации моментов.

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      Дарья Коршунова
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