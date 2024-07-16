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10:45, 16 июля 2024Спорт

Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по одному показателю

Португалец Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов

Фото: Lee Smith / Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по одному показателю. Статистику приводит WhoScored.

Роналду показал худший результат по реализации голевых моментов. В число пяти худших также вошли немец Кай Хаверц, бельгиец Ромелу Лукаку, француз Килиан Мбаппе и нидерландец Мемфис Депай.

На турнире португальский нападающий сыграл в пяти матчах, в которых не забил голов и отметился одной результативной передачей. Португалия вылетела в 1/4 финала Евро-2024, проиграв Франции. Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время, а в серии пенальти были точнее французы.

Финал чемпионата Европы прошел в воскресенье, 14 июля. Сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1.

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