Португалец Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по одному показателю. Статистику приводит WhoScored.

Роналду показал худший результат по реализации голевых моментов. В число пяти худших также вошли немец Кай Хаверц, бельгиец Ромелу Лукаку, француз Килиан Мбаппе и нидерландец Мемфис Депай.

На турнире португальский нападающий сыграл в пяти матчах, в которых не забил голов и отметился одной результативной передачей. Португалия вылетела в 1/4 финала Евро-2024, проиграв Франции. Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время, а в серии пенальти были точнее французы.

Финал чемпионата Европы прошел в воскресенье, 14 июля. Сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1.