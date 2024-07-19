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13:06, 19 июля 2024Интернет и СМИ

«Росатом» опроверг данные о радиационной аварии на ростовской АЭС

В Росатоме опровергли данные о радиационной аварии на ростовской АЭС

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

19 июня в украинских Telegram-каналах появилось сообщение, в котором утверждается, что на ростовской АЭС произошла радиационная авария. По их данным, радиационный фон в Ростове-на-Дону превысил норму в 75 раз. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Публикация в украинских каналах появилась на фоне перевода третьего энергоблока станции на планово-предупредительный ремонт с 22 июня. Первый блок станции был временно отключен 16 июля из-за ложного срабатывания защиты генератора. По данным «Росатома», уже 17 июля его вернули в работу.

В Telegram-канале Ростовской АЭС сообщается, что станция работает в штатном режиме Согласно карте, расположенной на сайте Росатома, радиационный фон на предприятии находится в норме.

Кроме того, в «Росатоме» опровергли информацию о радиационной аварии на ростовской АЭС.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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