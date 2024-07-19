Россияне потребовали усыпить поцарапавшего ребенка кота

В Красноярске хозяева решили усыпить кота за то, что он поцарапал ребенка

В Красноярске хозяева кота решили усыпить его после того, как он поцарапал ребенка, таскавшего его за хвост. Об этом представители кошачьего приюта «Золотое сердце» рассказали KP.RU.

Породистого британского кота весом девять килограммов привезли в ветеринарную клинику для усыпления несколько дней назад. Врачи не понимали причину такого решения российской пары, так как кот был абсолютно здоров. Выяснилось, что ребенок долгое время неосознанно издевался над котом — таскал его за хвост, хватал за шерсть и так далее. Родители предпочитали не вмешиваться, и в один день кот не вытерпел и оцарапал малыша.

По словам сотрудников приюта, за усыпление заплатили 5600 рублей, однако врачи не стали лишать кота жизни и отдали его в приют. Его назвали Серегой и сейчас ему ищут новую семью, которая не откажется от него, как предыдущие хозяева.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина открыла у себя дома детский сад. Дети часто возвращались оттуда с синяками, ссадинами и царапинами. Позже стало известно, что в детском саду одновременно работал кошачий отель.