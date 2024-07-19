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16:40, 19 июля 2024Россия

Россиянин поссорился с женщиной на дороге и обозвал ее донбасской рожей

Краснодарец обозвал женщину донбасской рожей во время ссоры на дороге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель станицы Елизаветинская в Краснодарском крае поссорился с женщиной на дороге и обозвал ее «донбасской рожей». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сведениям издания, накануне днем разгорелся конфликт из-за ремонта дорог, который мешает проезжать машинам. Россиянин вышел из авто с пивом и начал оскорблять жителей. Одну из женщин он начал оскорблять и предъявлять ей, что она перебралась из Донбасса. В ответ женщина заметила, что родилась и выросла на Кубани.

Информация разошлась по соцсетям. На ролик, на котором запечатлен конфликт, обратили внимание силовики. Через некоторое время мужчина извинился на камеру. Он отметил, что дискредитировал Российскую армию и жителей Донбасса, и раскаивается в этом. В чем именно состояла дискредитация, мужчина не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Ненецком автономном округе задержали мужчину за нацистские лозунги в баре и дискредитацию Российской армии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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