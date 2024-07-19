Россиянин с «имперкой» в руке избил женщину под «гимн люфтваффе» и попал на видео

Житель Владивостока избил женщину под «гимн люфтваффе» и попал на видео

Житель Владивостока избил женщину и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На ролике видно, как мужчина с черно-желто-белым флагом в руках (официальный флаг Российской империи в период с 1858 по 1896 год) бьет россиянку по лицу. Отложив флаг в сторону, он берет ее за руку и наносит еще один удар.

На протяжении видео на фоне играет рок-кавер на песню Das wollen wir trinken, более известная как «гимн люфтваффе». Во второй половине ХХ века на ту же мелодию накладывались различные тексты. В одной из версий, записанных в ГДР, поется о борьбе пролетариата и прославляется труд.

После задержания избивший горожанку мужчина заявил, что наказал ее за измену. Пострадавшая сказала, что претензий к нему не имеет.

Ранее в Серпухове мужчина избил жену на глазах у своего ребенка и посетителей торгового центра. Его также сняли на видео.