Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 19 июля 2024Россия

Россиянин с «имперкой» в руке избил женщину под «гимн люфтваффе» и попал на видео

Житель Владивостока избил женщину под «гимн люфтваффе» и попал на видео

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Владивостока избил женщину и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На ролике видно, как мужчина с черно-желто-белым флагом в руках (официальный флаг Российской империи в период с 1858 по 1896 год) бьет россиянку по лицу. Отложив флаг в сторону, он берет ее за руку и наносит еще один удар.

На протяжении видео на фоне играет рок-кавер на песню Das wollen wir trinken, более известная как «гимн люфтваффе». Во второй половине ХХ века на ту же мелодию накладывались различные тексты. В одной из версий, записанных в ГДР, поется о борьбе пролетариата и прославляется труд.

После задержания избивший горожанку мужчина заявил, что наказал ее за измену. Пострадавшая сказала, что претензий к нему не имеет.

Ранее в Серпухове мужчина избил жену на глазах у своего ребенка и посетителей торгового центра. Его также сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В работе Windows произошел глобальный сбой. Он нарушил работу аэропортов, банков и медицинских систем по всему миру

      Менеджер Ларкина сообщил о провокации бойца на драку во Внукове

      В Кремле ответили на слова Трампа о мире

      В Италии оштрафовали журналистку за шутки про рост премьер-министра страны

      Блогерша Саша Спилберг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

      Москвича осудили на 24 года за расправу над охранником ювелирного магазина

      В Ростове-на-Дону снова отключат свет

      Главу одного из подразделений ВСУ во Львове заподозрили в незаконном обогащении

      Похищение мужчины в российском городе попало на видео

      В Кремле ответили на слова Трампа о страхе России перед ним

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше