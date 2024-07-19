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17:39, 19 июля 2024Россия

Россиянин устроил скандал в отеле со словами «срочно надо на СВО»

В Петербурге постоялец отеля отказался платить со словами «срочно надо на СВО»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Постоялец отеля «Полюстрово» в Санкт-Петербурге устроил скандал и отказался платить за проживание со словами «срочно надо на СВО». Об инциденте сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 34-летний житель Башкирии не оплатил проживание в гостинице, и автоматическая система заблокировала ключ от номера, где остались его вещи и документы.

В пресс-службе отеля рассказали, что россиянин подтвердил документами свой статус военнослужащего, заявил, что ему нужно отправляться на передовую, и грозился вызвать полицию. Тогда сотрудники позволили ему забрать вещи из номера. В итоге постоялец уехал, так и не заплатив за оказанные услуги.

«В отеле на регулярной основе проживает много людей: это и туристы, и командировочные, в том числе военнослужащие и участники СВО. Мы уважительно относимся ко всем, и в свою очередь ожидаем соблюдения правил проживания в отеле», — заключили представители отеля.

Ранее в Сызрани администратор одной из гостиниц отказалась предоставить номер участнику специальной военной операции. Позже она объяснила, что получила от руководства распоряжение не предоставлять номера лицам без паспорта, включая военнослужащих.

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      Елена Торубарова
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