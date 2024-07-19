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19:03, 19 июля 2024Моя страна

Россиянин выиграл в лотерею 44 миллиона рублей и не забрал приз

Россиянин выиграл в лотерею 44 миллиона рублей и не пришел за деньгами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянин выиграл в лотерею десятки миллионов рублей и не пришел за деньгами. Соответствующий материал публикует портал «Уральский меридиан».

Житель Свердловской области, имя которого на данный момент неизвестно, стал обладателем 44 миллионов рублей. Победитель еще не забрал приз из центра, сообщили организаторы лотереи. Отмечается, что к выигрышу его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.

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Ранее двое жителей Новосибирской области также выиграли в лотерею 2,5 миллиона рублей. Один из мужчин признался, что заветные деньги получил после 15 лет попыток выиграть.

Миллионы рублей получил в лотерее и житель Пензенской области. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.

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      Карина Черных
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