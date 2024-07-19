Российский военный сел за руль пьяным и был осужден

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 350 тысяч рублей и лишил водительских права на три года за пьяную езду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, 28 января в Мариинске Кемеровской области осужденный выпил и сел за руль автомобиля «ВАЗ-111130-22». Ранее его уже судили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
16 июля Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного за езду с поддельными водительскими правами.