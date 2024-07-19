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07:30, 19 июля 2024Силовые структуры

Российский военный сел за руль пьяным и был осужден

В Томске суд приговорил военного к штрафу и лишению прав за пьяную езду

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 350 тысяч рублей и лишил водительских права на три года за пьяную езду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 28 января в Мариинске Кемеровской области осужденный выпил и сел за руль автомобиля «ВАЗ-111130-22». Ранее его уже судили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

16 июля Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного за езду с поддельными водительскими правами.

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