Российский военный сел за руль пьяным и был осужден

В Томске суд приговорил военного к штрафу и лишению прав за пьяную езду

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 350 тысяч рублей и лишил водительских права на три года за пьяную езду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 28 января в Мариинске Кемеровской области осужденный выпил и сел за руль автомобиля «ВАЗ-111130-22». Ранее его уже судили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

16 июля Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного за езду с поддельными водительскими правами.