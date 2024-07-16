Российский военный приобрел поддельные водительские права и был осужден

В Чите суд оштрафовал военного за езду с поддельными водительскими правами

Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного за езду с поддельными водительскими правами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина должен выплатить 50 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный приобрел документы в интернете и получил их почтовым отправлением. 18 марта мужчина ехал за рулем иномарки и был остановлен сотрудниками дорожно-постовой службы, которые в ходе проверки документов выявили поддельность удостоверения.

Ранее в Челябинске депутат районного совета депутатов Рашид Гарипов попал под суд за использование поддельных водительских прав и липового паспорта.