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10:25, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон заявил о неожиданных кандидатах на пост президента США

Карлсон: в США из-за мошенничества на посту президента может оказаться манекен

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что в США из-за мошенничества на выборах на посту президента могут оказаться неожиданные кандидаты — манекен или труп. Такое заявление он сделал на национальном съезде республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. Видео его выступления публикует WSJ News на YouTube.

«Дело в том, что вы можете взять, к примеру, манекен или мертвого человека и сделать его президентом. Это возможно. Я говорю, что это теоретически возможно. Если будет достаточно мошенничества, это возможно», — высказался журналист.

По мнению Карлсона, кандидаты избираются на пост президента США «в рамках процедуры, которая может быть фальсифицирована».

Ранее Карлсон выразил уверенность, что в преддверии президентских выборов представители Демократической партии США заменят действующего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата. По мнению журналиста, это остается вопросом времени.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Олег Давыдов
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