Такер Карлсон заявил о неожиданных кандидатах на пост президента США

Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что в США из-за мошенничества на выборах на посту президента могут оказаться неожиданные кандидаты — манекен или труп. Такое заявление он сделал на национальном съезде республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. Видео его выступления публикует WSJ News на YouTube.
«Дело в том, что вы можете взять, к примеру, манекен или мертвого человека и сделать его президентом. Это возможно. Я говорю, что это теоретически возможно. Если будет достаточно мошенничества, это возможно», — высказался журналист.
По мнению Карлсона, кандидаты избираются на пост президента США «в рамках процедуры, которая может быть фальсифицирована».
Ранее Карлсон выразил уверенность, что в преддверии президентских выборов представители Демократической партии США заменят действующего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата. По мнению журналиста, это остается вопросом времени.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.