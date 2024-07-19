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06:06, 19 июля 2024Мир

Трамп рассказал о своем состоянии в момент покушения

Трамп заявил, что чувствовал себя в безопасности во время покушения

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время покушения на него чувствовал себя в безопасности. О своем состоянии он рассказал на съезде республиканцев, передает РИА Новости.

Политик отметил, что тогда «Бог был на его стороне», поэтому, несмотря на прозвучавшие выстрелы и ранение, он ощущал, что находится в полной безопасности. По словам Трампа, когда он услышал «громкий свистящий звук» и почувствовал удар по уху, то в тот же момент понял, что это может быть только пуля, после чего сразу «бросился на землю».

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

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      Марина Совина
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