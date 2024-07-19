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18:53, 19 июля 2024Культура

Умер сыгравший Гитлера российский актер

Ушел из жизни актер Норильского театра драмы Андрей Ксенюк

Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

Российский актер Андрей Ксенюк умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба Норильского заполярного театра драмы.

«С прискорбием сообщаем о кончине артиста, любимца публики и коллег по сцене, знавшего и любившего норильский театр в разные его эпохи — Андрея Павловича Ксенюка», — говорится в сообщении.

Артист появился на свет в Норильске в 1958 году, в 1981 окончил Красноярское училище искусств. Ксенюк известен по ролям в постановках «Сказка про Ивана-дурака, который чертям насолил», «Сказка Арденнского леса» и «Поллианна». Актер играл Адольфа Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил».

Ранее известный российский актер Игорь Лучихин умер после репетиции в Драматическом театре имени Бориса Лавренева Черноморского флота в Севастополе.

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      Мария Рюрикова
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