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10:44, 19 июля 2024Бывший СССР

В Армении сообщили о крушении самолета

МВД Армении: самолет Ан-2 потерпел крушение недалеко от Еревана

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Самолет потерпел крушение около города Егвард, который находится недалеко от Еревана. В результате погибли два человека, сообщило МВД Армении, передает РИА Новости.

Уточняется, что в 08:30 по московскому времени поступило сообщение о разбитом самолете в районе местности Лчер. Согласно предварительной информации, крушение потерпел самолет Ан-2.

Как сообщает «Sputnik Армения», разбившееся воздушное судно было учебно-тренировочным. Пресс-секретарь армянского Минобороны Арам Торосян рассказал, что самолет состоял на балансе ведомства.

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