В Армении сообщили о крушении самолета

Самолет потерпел крушение около города Егвард, который находится недалеко от Еревана. В результате погибли два человека, сообщило МВД Армении, передает РИА Новости.
Уточняется, что в 08:30 по московскому времени поступило сообщение о разбитом самолете в районе местности Лчер. Согласно предварительной информации, крушение потерпел самолет Ан-2.
Как сообщает «Sputnik Армения», разбившееся воздушное судно было учебно-тренировочным. Пресс-секретарь армянского Минобороны Арам Торосян рассказал, что самолет состоял на балансе ведомства.