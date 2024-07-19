В Армении сообщили о крушении самолета

МВД Армении: самолет Ан-2 потерпел крушение недалеко от Еревана

Самолет потерпел крушение около города Егвард, который находится недалеко от Еревана. В результате погибли два человека, сообщило МВД Армении, передает РИА Новости.

Уточняется, что в 08:30 по московскому времени поступило сообщение о разбитом самолете в районе местности Лчер. Согласно предварительной информации, крушение потерпел самолет Ан-2.

Как сообщает «Sputnik Армения», разбившееся воздушное судно было учебно-тренировочным. Пресс-секретарь армянского Минобороны Арам Торосян рассказал, что самолет состоял на балансе ведомства.