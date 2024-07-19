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11:36, 19 июля 2024Россия

В Госдуме рассказали о наживающихся на семьях бойцов СВО «мутных конторках»

Депутат Госдумы Иванов: недобросовестные юристы наживаются на близких бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В России ряд оказывающих юридические услуги организаций наживается на близких участников специальной военной операции (СВО), считает депутат Госдумы Максим Иванов. Проблему «мутных конторок», как назвал их законодатель, он затронул в одном из постов в Telegram.

По словам парламентария, схема, по которой действуют сотрудники этих организаций, выглядит следующим образом. Они связываются с родственниками участников спецоперации и предлагают им свои услуги по ценам, в некоторых случаях превышающим стоимость отказа от защиты своих прав.

Так, к Иванову обратилась жена бойца, которой за помощь в решении вопроса с выплатой мужу денежного довольствия озвучили сумму в 225 тысяч рублей. Депутат указал, что в этом нет ничего противозаконного. «Но совесть-то надо иметь», — написал он.

В связи с этим парламентарий напомнил близким бойцов, что они могут обратиться за юридической помощью как в Минобороны и военную прокуратуру, так и к уполномоченным по правам человека в регионах или в фонд «Защитники Отечества».

Ранее Иванов рассказал о появлении в зоне СВО врага «хуже хохла». Под этим он имел в виду полчища комаров, которые не дают покоя бойцам на всей протяженности линии боевого соприкосновения. Депутат объявил о решении отправить в зону спецоперации репелленты — средства, предназначенные для отпугивания насекомых.

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      Алан Босиков
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