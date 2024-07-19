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13:08, 19 июля 2024Бывший СССР

В Грузии назвали важное условие сближения с ЕС

Спикер парламента Грузии Папуашвили: Тбилиси не будет жертвовать миром ради ЕС

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия не будет жертвовать миром в стране ради членства в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, передает «Взгляд».

Папуашвили отметил, что за время пребывания у власти партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а также получила упрощенный визовый режим и статус кандидата в члены объединения. При этом спикер парламента заявил, что страна не готова жертвовать мирным развитием ради вступления в Евросоюз.

«Мы не хотим членства ради членства. Мы хотим войти в ЕС как мирная страна с высоким уровнем благосостояния и с достоинством», — назвал он важное условие сближения страны с объединением. Политик добавил, что Тбилиси выполнял требования Евросоюза по членству в объединении раньше Украины.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал условие для изменения отношения ЕС к стране. Он также выразил надежду на окончание боевых действий на Украине «максимум через год».

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      Юрий Леонов
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