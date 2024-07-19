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13:45, 19 июля 2024Бывший СССР

В Грузии захотели амнистировать треть заключенных

Парламент Грузии поддержал законопроект об амнистии трети заключенных

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Грузии парламент поддержал в первом чтении законопроект о массовой амнистии заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с законопроектом амнистировать планируется около трети осужденных в стране. Десять процентов от всех заключенных будут освобождены. Остальным, кого затронет амнистия, сократят срок наказания на одну шестую, четверть или половину.

Получить амнистию смогут осужденные за правонарушения, совершенные до 1 июля текущего года. При этом гражданам, лишенным свободы за убийство, насилие или другие тяжкие и особо тяжкие преступления, рассчитывать на смягчение наказания, согласно документу, не следует.

За законопроект проголосовали 82 депутата. Второе и третье чтения пройдут во время осенней сессии грузинского парламента.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию почти 8 тысячам заключенных. Соответствующий закон глава республики подписал в начале июля в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

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      Екатерина Грищенко
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