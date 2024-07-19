В Индии опровергли возможное использование криптовалюты для расчетов в БРИКС

МИД Индии: использование криптовалют для торговли внутри БРИКС не обсуждается

Возможное использование криптовалют для расчетов в БРИКС не обсуждается. Сообщения о подобном предложении опроверг официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, его цитирует ТАСС.

«На данный момент в БРИКС нет предложения о том, чтобы вести торговлю с использованием криптовалюты», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства республики. Ранее появилась информация, что страны объединения планируют начать использовать единую криптовалюту БРИКС для расчетов между собой.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в ходе выступления на 10-м Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге отмечал, что страны-участницы БРИКС, включая Россию, должны ускорить процесс создания единой банковской системы. Он уточнил, что единая банковская система нужна в том числе для проведения международных расчетов с использованием цифровых валют. При помощи подобных мер БРИКС удастся резко снизить долю американского доллара в структуре торговых транзакций, добавил Галибаф.