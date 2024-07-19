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12:55, 19 июля 2024Экономика

В Китае заявили о восстановлении экономики страны

Компартия Китая заявила о хороших темпах восстановления экономики

Фото: Aly Song / Reuters

Экономика Китая показывает хорошие темпы восстановления. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва заявил заместитель канцелярии финансово-экономической комиссии ЦК КПК Хань Вэньсю, его цитирует ТАСС.

Он отметил уверенный прогресс экономики, однако признал, что страна сталкивается «с некоторыми трудностями и проблемами». В КНР недостаточный уровень эффективного спроса, финансовые сложности испытывают и региональные правительства. По словам Хань Вэньсю, восстановление экономики Китая недостаточно сильное, а между отраслями и компаниями существуют заметные отличия.

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В первом полугодии 2024 года ВВП КНР вырос на 5 процентов, до 61,68 триллиона юаней. При этом темпы роста экономики КНР во втором квартале замедлились до 4,7 процента в годовом выражении. В первом квартале рост составил 5,3 процента.

Ранее власти Китая заявили, что намерены полностью построить социальную рыночную экономику высокого уровня к 2035 году. Руководство КНР обещало повысить роль рыночных механизмов в экономике, а также создать более справедливую и динамичную рыночную среду.

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