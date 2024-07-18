Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 18 июля 2024Экономика

Китай назвал срок постройки рыночного социализма

«Синьхуа»: к 2035 году в Китае построят социалистическую рыночную экономику

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Власти Китая намерены полностью построить социальную рыночную экономику высокого уровня к 2035 году. Такое решение было принято на третьем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Об его итогах сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

По его данным, руководство КНР обещало повысить роль рыночных механизмов в экономике, а также создать более справедливую и динамичную рыночную среду. Кроме того, предполагается углубить реформы по модернизации и развитию социалистического строя с китайской спецификой. Последний к 2023 году должен стать более совершенным.

Пленум назвал открытость «яркой чертой китайской модернизации», которая требует углубления реформы внешней торговли и управления иностранными инвестициями. Еще один пункт касается «целесообразной либерализации», которая будет сопровождаться охраной рыночного порядка и исправлением нарушений в функционировании рынка.

В конце 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что концепция китайской модернизации станет альтернативой западной капиталистической модели. По его словам, главная задача Коммунистической партии Китая — сделать страну сильной и «омолодить китайскую нацию на всех фронтах».

А в начале 2024 года он заявил о необходимости развивать и укреплять патриотические движения и силы, выступающие за объединение Китая и Тайваня.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В бригаде ВСУ назрел бунт из-за вранья командиров. Они скрывали от руководства реальное положение дел на фронте

      Названы плюсы посещения бани летом

      Зеленский призвал Европу взять пример с Черчилля

      В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги

      Украина разрешила себе приостановить выплаты по госдолгу

      Раскрыты подробности о расправившемся с участником СВО в Армавире мужчине

      В МИД указали на роль Великобритании в украинском покушении на Путина

      Одно неожиданное сочетание обуви и одежды стало трендом лета

      Москвички смогут вести беременность по-новому

      Российские компании спрогнозировали завершение дефицита отечественного ПО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше