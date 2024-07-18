Китай назвал срок постройки рыночного социализма

«Синьхуа»: к 2035 году в Китае построят социалистическую рыночную экономику

Власти Китая намерены полностью построить социальную рыночную экономику высокого уровня к 2035 году. Такое решение было принято на третьем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Об его итогах сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

По его данным, руководство КНР обещало повысить роль рыночных механизмов в экономике, а также создать более справедливую и динамичную рыночную среду. Кроме того, предполагается углубить реформы по модернизации и развитию социалистического строя с китайской спецификой. Последний к 2023 году должен стать более совершенным.

Пленум назвал открытость «яркой чертой китайской модернизации», которая требует углубления реформы внешней торговли и управления иностранными инвестициями. Еще один пункт касается «целесообразной либерализации», которая будет сопровождаться охраной рыночного порядка и исправлением нарушений в функционировании рынка.

В конце 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что концепция китайской модернизации станет альтернативой западной капиталистической модели. По его словам, главная задача Коммунистической партии Китая — сделать страну сильной и «омолодить китайскую нацию на всех фронтах».

А в начале 2024 года он заявил о необходимости развивать и укреплять патриотические движения и силы, выступающие за объединение Китая и Тайваня.