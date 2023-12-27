Си Цзиньпин представил альтернативу капиталистической модели Запада

Bloomberg: Си Цзиньпин представил альтернативу западной капиталистической модели

Председатель КНР Си Цзиньпин разработал и представил на торжественном мероприятии по случаю 130-летия Мао Цзэдуна концепцию китайской модернизации, которая станет альтернативой западной капиталистической модели. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Главная задача нации и Коммунистической партии Китая (КПК) — сделать страну более сильной и омолодить китайскую нацию на всех фронтах, проводя китайскую модернизацию», — отметил китайский лидер.

Он назвал концепцию «делом, переданным от ветеранов-революционеров, включая Мао Цзэдуна, которое теперь стало торжественной исторической ответственностью сегодняшних коммунистов Китая».

Ранее Си Цзиньпин назвал Мао Цзэдуна великим интернационалистом, который внес значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов во всем мире. Он добавил, что первый председатель КНР начал процесс «китаизации марксизма», и с него начался процесс «национального возрождения Китая».