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12:08, 15 июля 2024Экономика

Китайская экономика выросла на пять процентов за полгода

ВВП Китая в первом полугодии вырос на 5 процентов

Фото: Vincent Thian / AP

По итогам первого полугодия 2024 года ВВП Китая вырос на 5 процентов. Об этом со ссылкой на официальные данные статистики сообщает агентство «Синьхуа».

ВВП страны достиг отметки в 61,7 триллиона юаней (около 8,5 триллиона долларов). При этом темпы роста экономики КНР во втором квартале замедлились до 4,7 процента в годовом выражении. В первом квартале рост составил 5,3 процента.

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Промышленное производство в республике выросло на 5,3 процента, а объем розничной торговли увеличился на 3,7 процента. Среднедушевой располагаемый доход жителя Китая составил 20,7 тысячи юаней (примерно 2,9 тысячи долларов, прирост на 5,4 процента).

Экономика Китая в 2023 году выросла на 5,2 процента, превысив ожидания властей страны. Целевой ориентир по росту ВВП в начале прошлого года был установлен правительством Китая на уровне «около 5 процентов».

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в мае повысили собственный прогноз роста китайской экономики на 2024 год до 5 процентов. При этом в МВФ отметили ряд рисков для экономики КНР в среднесрочной перспективе. Среди них — «более длительная, чем ожидалось, подстройка сектора недвижимости», а также непростая ситуация с внутренним спросом, который необходимо продолжать стимулировать.

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