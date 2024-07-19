В ЛНР заявили о гибели военных ВСУ из-за попытки запуска дрона

Марочко: два бойца ВСУ погибли при нештатном сходе боеприпаса с дрона

Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке запуска дрона, в результате которой произошел нештатный сход боеприпаса. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко во «ВКонтакте».

Он уточнил, что это произошло в районе населенного пункта Глубокое. «При попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса», — рассказал Марочко.

По его словам, боеприпас сдетонировал, а украинские военные получили несовместимые с жизнью ранения. При этом эксперт добавил, что сослуживцы не пытались оказать помощь военнослужащим.

Ранее Марочко сообщил, что в Купянске и окрестностях военные ВСУ для передвижения стали отбирать автомобили у гражданских лиц. Как он утверждает, за последнее время было замечено передвижение украинских бойцов на коммунальном транспорте, машинах скорой помощи и полиции.