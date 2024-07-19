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10:07, 19 июля 2024Экономика

В России предложили запретить оплачивать сомнительные продукты на госзакупках

Россельхознадзор предложил не оплачивать сомнительные продукты на госзакупках
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России необходимо изменить систему госзакупок продовольствия, чтобы лишить недобросовестных поставщиков возможности получать бюджетные средства за товары сомнительного качества. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

От предпринимателей, которые реализуют сомнительную продукцию неизвестного происхождения, в основном страдают социальные учреждения, закупающие продовольствие через систему тендеров — больницы, школы, детские сады и другие. Глава ведомства рассказал, что одной из наиболее фальсифицируемых категорий товаров остаются молочные продукты — до 10 процентов проб таких товаров на рынке РФ содержат незаявленные растительные компоненты.

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Данкверт предложил внести изменения в законодательство, которые позволят при госзакупках продуктов отслеживать происхождение сырья в системах Россельхознадзора. Так, в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» можно контролировать цепочки перемещения продукции «от поля до прилавка», добавил он. В ведомстве считают, что необходимо запретить платежи в адрес поставщиков до выяснения обстоятельств. «Нужно не просто изымать продукцию, а делать так, чтобы она не оплачивалась», — объяснил глава Россельхознадзора.

Такой контроль можно распространить и на поставки в магазины, сказал он. «Если от нас есть информация, что продукция не имеет прослеживаемости, пусть те, кто произвел, объясняются — до этого времени не пробивать через кассы, так же как и с просроченной продукцией», — подчеркнул Данкверт.

Ранее стало известно, что в число самых часто проверяемых россиянами товаров через программу «Честный знак» вошли пиво и молоко. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), за первые шесть месяцев 2024-го было проверено более 43 миллионов товаров. Из них на молочные продукты пришлось 11,5 миллиона проверок.

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