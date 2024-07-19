Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 19 июля 2024Россия

В России рассказали о фейке с радиационной аварией на АЭС в одном регионе

Росэнергоатом: в сети распространяется фейк об аварии на Ростовской АЭС

Фото: ArtemBegotsky / Wikimedia

В сети распространяются недостоверные сообщения об аварии на одной из атомных электростанций (АЭС) в России. Об этом написала пресс-служба «Росэнергоатома» в Telegram.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал сообщения об аварии на Ростовской АЭС. Также утверждалось, что радиационный фон в районе станции превысил норму в 75 рез.

Блоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме, а радиационный фон соответствует природному, сообщили в «Росэнергоатоме». Сообщения об аварии там назвали фейком и призвали граждан сохранять бдительность.

Ранее в России распространили фейк об отравленной воде. Авторы публикации сослались на неназванный источник. Жители регионов, которые были указаны в сообщении, рассказали, что они пили воду в больших количествах и у них «все норм».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что не сможет отвоевать все потерянные территории. Как Зеленский предложил их вернуть?

      В российском городе рассказали о случаях свадеб с забывшими развестись участниками СВО

      Процент «тыкающих» начальникам в рабочее время назвали в российском городе

      Помощника главы МЧС Крыма уволили после скандала

      В России рассказали о фейке с радиационной аварией на АЭС в одном регионе

      Россиянам перечислили правила оказания первой помощи при отравлениях

      Трамп высказался о роли Байдена в начале СВО

      На Украине подожгли три автомобиля военных ВСУ

      Назван способ борьбы с уклонистами-мигрантами в России

      Ольга Серябкина вышла в свет в заостряющем грудь мини-платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше