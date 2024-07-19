В России рассказали о фейке с радиационной аварией на АЭС в одном регионе

Росэнергоатом: в сети распространяется фейк об аварии на Ростовской АЭС

В сети распространяются недостоверные сообщения об аварии на одной из атомных электростанций (АЭС) в России. Об этом написала пресс-служба «Росэнергоатома» в Telegram.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал сообщения об аварии на Ростовской АЭС. Также утверждалось, что радиационный фон в районе станции превысил норму в 75 рез.

Блоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме, а радиационный фон соответствует природному, сообщили в «Росэнергоатоме». Сообщения об аварии там назвали фейком и призвали граждан сохранять бдительность.

Ранее в России распространили фейк об отравленной воде. Авторы публикации сослались на неназванный источник. Жители регионов, которые были указаны в сообщении, рассказали, что они пили воду в больших количествах и у них «все норм».