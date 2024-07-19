В России утвердили список профессий для подготовки специалистов в сфере беспилотников

Минпросвещения утвердило профессии для подготовки специалистов в сфере БПЛА

Минпросвещения утвердило список профессий для подготовки специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В него вошли такие профессии, как механик по ремонту и техобслуживанию беспилотников, инструктор по обучению операторов БПЛА, а также специалист по получению и обработке данных с беспилотных воздушных судов.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Сергей Кравцов, документ будет действовать до 31 декабря 2029 года.

Ранее стало известно, что в программу начальной военной подготовки школьников включат тему использования беспилотников и противодействия им. Курс предполагает обучение школьников противодействию БПЛА противника, а также проведению разведки и использованию беспилотников на поле боя.