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11:19, 19 июля 2024Экономика

В России захотели создать самокатный патруль

Депутат Колунов предложил создать самокатно-патрульную службу

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В России захотели создать самокатно-патрульную службу для контроля за движением электросамокатов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, передает 360.ru.

По словам Колунова, сейчас в нижней палате парламента находится законопроект, вводящий штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для водителей электросамокатов. Однако пока нет четкого механизма контроля нарушителей.

«Предлагаю создать СПС — самокатно-патрульную службу. Оснастить ее средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», — заявил депутат.

Ранее президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов выступил за полный запрет электросамокатов в России. В качестве аргумента он отметил, что данный транспорт является очень травмоопасным.

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