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21:10, 19 июля 2024Наука и техника

В США нашли способ борьбы с российскими спутниками

Bloomberg: США развернут новую систему РЭБ для борьбы с российскими спутниками

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Космические силы США развернут новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия российским и китайским спутникам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что первые 11 устройств Remote Modular Terminal планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев, а еще 13 — до конца 2024 года. Главной целью новых систем РЭБ будет подавление сигнала спутников потенциального противника.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в России впервые реализовали технологию управления беспилотным летательным аппаратом через спутник. Для тестирования технологии использовали дрон «Геоскан 201» с экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в облегченной модификации. Во время испытаний, проводившихся с 13 по 16 июля, провели шесть полетов, в ходе которых было получено 218 сообщений с телеметрией дрона на FTP-сервере системы «Гонец» и переданы три сообщения с командами управления в полете по обратной связи.

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      Евгений Силаев
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