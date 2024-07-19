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11:09, 19 июля 2024Россия

Водители и четверо пассажиров Mercedes стали жертвами ДТП на российской трассе

В Калмыкии Marsedes столкнулся с «КамАЗом», жертвами стали пять человек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Калмыкии пять человек стали жертвами ДТП на участке трассы Комсомольский — Артезиан. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Столкнулись автофургон «КамАЗ» и легковой Mercedes. Из опубликованной фотографии с места происшествия следует, что столкновение было лобовым. После этого обе машины загорелись.

По данным полиции, которые приводит канал, все жертвы находились в салоне легковушки. Причины аварии выясняются.

Ранее четыре человека пострадали в массовом ДТП на кольцевой автодороге Петербурга. Виновником аварии стал водитель «ГАЗели», который не справился с управлением и совершил наезд на стоящую на обочине машину.

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      Алан Босиков
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