ВСУ обстреляли Луганск

Депутат ЛНР Юров: ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщает в Telegram депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Юрий Юров.

«В Луганске — громко. (...) Обстреляли город ракетами», — заявил парламентарий.

Он добавил, что в настоящий момент в городе работают системы противовоздушной обороны. Что стало целью украинской атаки, не уточняется.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались об уничтожении в ночь на 19 июля 19 беспилотников ВСУ. 11 из них сбили над территорией Курской области, три — над Белгородской и еще пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.