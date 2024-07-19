Зеленский встретился с премьером Великобритании Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что на встрече обсуждалось «несколько весомых вопросов». Стороны затронули ситуацию на фронте и вопрос поставок дальнобойного оружия. Кроме того, Зеленский проинформировал Стармера об утверждении Стратегии морской безопасности Украины.

Украинский глава проводил первую встречу с новым британским премьером 10 июля. Стармер заверил Зеленского, что подход Лондона к конфликту остался прежним.

18 июля президент Украины прибыл в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества. Как сообщалось, политик проведет ряд двусторонних встреч и подпишет новые соглашения по безопасности.