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17:11, 19 июля 2024Культура

Звезда «Склифосовского» раскрыла свой гонорар в 90-е

Актриса Куликова вспомнила о гонораре 50 долларов в 90-е годы

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Звезда сериала «Склифосовский», актриса Мария Куликова раскрыла свой гонорар за съемки в клипе группы «Чай вдвоем» в 1990-е годы. Ее слова приводит aif.ru.

Куликова снялась в видео для песни «Ласковая моя» в середине 90-х. Актриса вспомнила, что работала в ночную смену и получила 50 долларов. На эти деньги она купила электрический чайник. «У меня там совсем коротенькая роль: играю в теннис на фоне заката и, по-моему, я там в двух кадрах за весь клип. Смешно, что я и в теннис-то не умела играть», — рассказала звезда.

По словам Куликовой, в те годы она много снималась в рекламных роликах, чтобы помогать семье. Работа в Театре Сатиры оплачивалась гораздо скромнее. «Зарплаты были совсем небольшие, но и ценности были другие», — отметила она.

Ранее актриса Нонна Гришаева раскрыла сумму своего первого гонорара.

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