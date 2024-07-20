Актриса Мария Аронова попала в больницу

Mash: актрису Марию Аронову госпитализировали с обострением остеохондроза

Актриса московского Театра имени Вахтангова Мария Аронова попала в Боткинскую больницу, как утверждает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что народная артистка России обратилась к врачам из-за обострения остеохондроза позвоночника. Во время обследования у актрисы также обнаружили доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы. Как пишет Mash, хирурги приняли решение не удалять их, так как они не опасны для здоровья.

По информации канала, проблемы с позвоночником у Ароновой появились еще в 2017 году. Она жалуется на боли в области поясницы, которые со временем становятся сильнее.

Ранее Мария Аронова назвала главную ошибку русского кино. Она заявила, что, по ее мнению, главная проблема отечественного кинематографа заключается в отсутствии денег на правильную подготовку артистов к съемкам фильмов.

