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07:37, 20 июля 2024Мир

Более десяти человек погибли при обрушении моста в Китае

CCTV: при обрушении моста в китайской провинции Шэньси погибли 11 человек

Фото: Aly Song / Reuters

11 человек погибли при обрушении автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В пятницу около 20:40 (15:40 по московскому времени) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в результате проливных дождей обрушилась часть автомобильного моста. На данный момент ведутся спасательные работы.

В июне обрушился автомобильный мост на автодороге Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка в Приморском крае. Инцидент произошел около села Покровка. На кадрах с места происшествия видно, что сильно повредился асфальт и часть конструкции упала в воду.

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      Юлия Мискевич
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