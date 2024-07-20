Более десяти человек погибли при обрушении моста в Китае

CCTV: при обрушении моста в китайской провинции Шэньси погибли 11 человек

11 человек погибли при обрушении автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В пятницу около 20:40 (15:40 по московскому времени) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в результате проливных дождей обрушилась часть автомобильного моста. На данный момент ведутся спасательные работы.

В июне обрушился автомобильный мост на автодороге Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка в Приморском крае. Инцидент произошел около села Покровка. На кадрах с места происшествия видно, что сильно повредился асфальт и часть конструкции упала в воду.