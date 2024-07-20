Молодежь по всему миру нарядилась в мятую и рваную одежду. Что такое «дрянная мода» и почему она вдруг стала трендом?

Потертые майки и грязные вещи эстетики «дрянная мода» стали трендом в 2024 году

Рваные колготки, небрежные прически и неопрятный макияж неожиданно стали модными текущим летом. Зумеры со всего мира примкнули в очередному тренду, который подразумевает нарочитую небрежность во всем. Речь идет о brat girl — эстетике, которую сделала популярной у молодежи британская певица Charli XCX своим новым альбомом. Теперь блогеры носят дырявую и мятую одежду и делают прически с эффектом грязных волос, чтобы прожить «хулиганское лето» с поздними приходами домой после вечеринок и внезапными решениями сделать татуировку. Что такое brat girl и как она появилась — выясняла «Лента.ру».

Что такое brat girl?

Летом 2024 года на смену ранее популярной эстетике clean girl пришло противоположное течение — brat girl («хулиганка»), которое в сети также именуют как «паршивое лето» или «дрянная мода».

Молодые блогеры, особенно девушки, стали называть себя brats, массово публикуя в TikTok ролики-переодевашки, в которых они примеряют потертые майки, затемненные солнцезащитные очки и рваные колготки.

Этот стиль не про роскошь и богатство. Его ключевые аспекты — крепкая женская дружба и дерзкое веселье. Вот что делает brat girl таким спонтанным и заразительным. Это реальная возможность для любого человека побыть беззаботным и немного беспорядочным Кэти Уитингтон редактор Elle UK

Новой тенденции также присущи экстремально короткие шорты, потертые кожаные вещи, дырявые толстовки и грубые ботинки на каблуках, которые были особенно популярны в 2010-х годах. Последовательницы модного течения, как правило, предпочитают нарочито «грязный» макияж, в том числе smoky eyes, и растрепанные волосы.

«Дрянная мода» возникла благодаря выходу нового альбома певицы Charli XCX

Новое течение обрело популярность благодаря певице Шарлотте Эмме Эйтчисон, более известной как Charli XCX, выпустившей новый альбом с тем самым названием — Brat. Эмоциональные тексты, продуманные промо-акции альбома и собственный неповторимый стиль — неряшливый, вызывающий и ироничный — позволили исполнительнице создать целое модное веяние.

Charli XCX в Лондоне Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Песни из нового альбома Charli XCX за неделю набрали миллионы прослушиваний и стали все чаще появляться в многочисленных роликах фанатов.

963 тысячи видео опубликованы под хэштегом brat в TikTok

В вирусных видео молодежь объясняет значение нового термина. По их словам, «дрянная мода» олицетворяет безрассудство, решительность и непоколебимую уверенность в себе. Сама же Charli XCX назвала неотъемлемыми частями brat summer пачку сигарет, зажигалку Bic и белый топ на тонких бретелях, который желательно носить без бюстгальтера. «Это все, что вам нужно», — пояснила она.

Немытые волосы, телефон, заряженный на 18 процентов, и газировка из банки. Боюсь, началось грязное лето

Стеф Аморосо блогерша

Другие инфлюэнсеры при этом называют данное течение «хулиганским летом». Они ассоциируют его с несвежим макияжем, возвращением домой поздней ночью после вечеринок и спонтанным решением сделать татуировку.

Фирменный цвет brat girl — неэстетичный кислотно-зеленый

У brat summer, как и у любого другого модного течения, есть свой фирменный цвет: неэстетичный кислотно-зеленый оттенок, идентичный обложке альбома Charli XCX. Стилист звезды Крис Хоран рассказывал, что исполнительница совместно с институтом цвета Pantone рассмотрела 65 вариантов данного цвета, прежде чем утвердить финальный.

Актриса Харт Евангелиста на Неделе моды в Париже Фото: Christian Vierig / Getty Images

Теперь модники со всего мира, стремясь следовать громкому тренду, скупают одежду противоречивого, яркого оттенка. А крупные мировые компании, заметившие популярность эстетики, используют кислотно-зеленый в своих рекламных кампаниях, пытаясь привлечь внимание молодой аудитории.

На дорогах даже появляются автомобили, перекрашенные в характерный цвет.

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Как объясняет журналистка Кэти Уитингтон, образ brat girl — сложный, неоднозначный и во многом неэстетичный. Однако, по словам эксперта, этот стиль является самым реалистичным из всех предложенных и позволяет быть самим собой.

«Интерпретация “девичества” в TikTok прошла через множество вариаций, но эпоха brat, безусловно, самая доступная из них. Вместо того чтобы создавать навеянный обществом женственный образ, Charli XCX предлагает просто побыть горячей девушкой», — подытожила Уитингтон.