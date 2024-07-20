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15:27, 20 июля 2024Ценности

Бывший муж Хайди Клум тайно женился на российской модели

Бывший муж Хайди Клум Вито Шнабель тайно женился на русской модели Елене Альтоф

Фото: @helenaalthof

Бывший муж манекенщицы Хайди Клум Вито Шнабель тайно женился на русской модели Елене Альтоф. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на анонимный источник.

Сообщается, что торжество 37-летнего арт-дилера и 21-летней модели прошло в Олд-Уэстбери, Нью-Йорк.

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По данным Artnet News, церемония бракосочетания была очень скромной и закрытой. Однако на празднике присутствовали основатель группы Rolling Stone Янн Веннер, дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и американский бизнесмен Джаред Кушнер.

В июне раскрыли детали свадебного образа бывшей тещи Абрамовича. Торжество 93-летнего медиамагната и 67-летней ученой состоялось на винограднике жениха в Калифорнии.

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      Екатерина Ештокина
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