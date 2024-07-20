Бывший муж Хайди Клум тайно женился на российской модели

Бывший муж Хайди Клум Вито Шнабель тайно женился на русской модели Елене Альтоф

Бывший муж манекенщицы Хайди Клум Вито Шнабель тайно женился на русской модели Елене Альтоф. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на анонимный источник.

Сообщается, что торжество 37-летнего арт-дилера и 21-летней модели прошло в Олд-Уэстбери, Нью-Йорк.

По данным Artnet News, церемония бракосочетания была очень скромной и закрытой. Однако на празднике присутствовали основатель группы Rolling Stone Янн Веннер, дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и американский бизнесмен Джаред Кушнер.

В июне раскрыли детали свадебного образа бывшей тещи Абрамовича. Торжество 93-летнего медиамагната и 67-летней ученой состоялось на винограднике жениха в Калифорнии.