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06:06, 20 июля 2024Россия

Российская певица выступила с концертом в зоне СВО

Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Российская певица Юлия Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Концерт с участием Заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в основу легли песни Чичериной на стихи Александра Проханова. Также народная артистка России исполнила несколько новых композиций, посвященных жителям Донбасса.

В декабре 2023 года Чичерина провела концерт в зоне СВО и охарактеризовала мероприятие как альтернативу скандальной голой вечеринки, организованной телеведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой в московском клубе Mutabor.

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      Евгений Силаев
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