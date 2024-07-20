Российская певица выступила с концертом в зоне СВО

Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне СВО

Российская певица Юлия Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Концерт с участием Заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в основу легли песни Чичериной на стихи Александра Проханова. Также народная артистка России исполнила несколько новых композиций, посвященных жителям Донбасса.

В декабре 2023 года Чичерина провела концерт в зоне СВО и охарактеризовала мероприятие как альтернативу скандальной голой вечеринки, организованной телеведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой в московском клубе Mutabor.